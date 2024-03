Rekordjagd an der Börse! Tops & Flops aus Q1 im Fokus (DAX, Bitcoin, Gold, Nvidia, Disney, Tesla & Co

Anzeige / Werbung

Beginnend mit dem DAX, der den siebten Tag in Folge ein Plus und damit neue Allzeithochs generierte, lässt sich das positive Momentum am Aktienmarkt unterstreichen. Im marktbreiten S&P500 gab es sogar das beste Quartal seit dem Jahr 2019 zu vermelden und eine Performance von 10 Prozent. Dies entspricht weitaus mehr als einem durchschnittlichen Jahresdurchschnitt. Auch wenn der Technologieindex Nasdaq im März keine Performance generierte und auch der Dow Jones an der 40.000er-Marke zu scheitern droht, ist die Gesamtbilanz der letzten Monate sehr positiv.

Dies zeigt sich vor allem bei den Highflyern aus dem Technologiebereich, auf die wir im Detail nach dem Check anderer Assetklassen eingehen.

Genau so stark vollzog der Goldpreis den Start in das neue Jahr und notiert nun zum Quartalsende am Allzeithoch. Ist ein weiterer Schub zu erwarten? Diesen erwarten Anleger:innen nun auch beim Bitcoin im Vorfeld des Halvings. Die jüngste Korrektur wurde auf die alten Allzeithochs aus 2021 vollzogen und nun mit Kursen über 70.000 US-Dollar vielleicht schon wieder beendet. Stehen damit neue Rekorde auf der Agenda?

