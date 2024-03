Diamondback Energy hat im jüngsten Handelsgeschehen einen positiven Trend gezeigt und schloss die Session bei einem Kurs von $198.17, was einer Steigerung von +0.83% gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht. Diese Entwicklung übertraf den Gewinn des S&P 500 von 0.11% am selben Tag. In den letzten vier Wochen konnte die Aktie des Energieunternehmens um 9.33% zulegen und übertraf damit sowohl den Oils-Energy Sektor mit 5.98% als auch die Performance des S&P 500 von 3.55%. Mit Blick auf die baldige Veröffentlichung der Quartalszahlen am 30. April 2024 richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die Gewinnentwicklung von Diamondback Energy. Es wird eine Umsatzsteigerung von 9.58% im Vergleich zum Vorjahresquartal erwartet, was einem prognostizierten Gewinn von $4.23 pro Aktie entspricht.

