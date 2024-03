Am Donnerstag schoss die Xiaomi-Aktie (WKN: A2JNY1) um über +12% in die Höhe und setzte damit ihren Aufwärtstrend der vergangenen Tage fort. In den letzten drei Wochen konnte das Papier des chinesischen Technologiekonzerns um über +30% zulegen. Was steckt hinter der plötzlichen Euphorie? Xiaomi vorgestellt Xiaomi ist ein chinesischer Technologiekonzern, der Smartphones, Notebooks, Smartwatches und weitere Elektrogeräte wie Saug- und Wischroboter ...

