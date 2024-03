Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Wer Varta mag, hat endlich wieder Grund zur Freude - das Ellwanger Unternehmen konnte am Donnerstag ein Plus von gut 3,3 % erzielen. Es macht sich auf den weg, bald wieder die Marke von 15 Euro anzugreifen, so die Vermutung. Der Titel hat in einer Woche immerhin mehr als 7 % gewonnen und fängt an, sich langsam wieder zu erholen. Dabei sind noch [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...