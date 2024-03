Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die große Überraschung der vergangenen Woche war für viele Beobachter sicherlich der Wert von Nikola. Die US-Amerikaner haben ein Plus von 9,4 % am Donnerstag geschafft - und konnte sich in den zurückliegenden fünf Tagen gleich um gut 55 % nach oben schieben. Das ist eine kleine Sensation - aus zwei Gründen. Nikola: Kaum noch ein Penny Stock Aus [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...