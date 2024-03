Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Xiaomi hat zuletzt eine Kurxeplosion hingelegt. Am Freitag ging es schnell um fast 10 % aufwärts (hier an der Börse Stuttgart). Die Aktie hat ein Signal gesetzt: Sie steht kurz davor, die Marke von 10 Euro zu überwinden. Stark, so die Auffassung von Chartanalysten. Der Wert hat sich aber wohl nicht zufällig weiter abgesetzt. Xiaomi und die Auto-Frage Die [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...