Vor den Osterfeiertagen ist es ruhig an Finanzmärkten. Man hält sich bedeckt, wie Rohstoff-Analyst Michael Blumenroth zusammenfasst. Der Goldpreis bleibt trotz Turbulenzen an Devisen- und Anleihemärkten stabil, Xetra-Gold hält sich auf Rekordniveau.28. März 2024. FRANKFURT (Xetra-Gold). Eine bis dato an den Finanzmärkten entspannte vorösterliche Woche, viele Marktakteure haben sich ganz offensichtlich in den Osterurlaub verabschiedet. Im Großen und Ganzen warten die Finanzmärkte auf die Veröffentlichung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...