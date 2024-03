Aktuelle Kursentwicklung und Marktreaktion Nel ASA, ein Spezialist für Wasserstofftechnik, verzeichnet an der Börse München einen leichten Kursverlust von 0,4 Prozent und notiert aktuell bei 0,41 €, was einer Wochenänderung von -1,3 Prozent entspricht. Die Aktie bleibt damit in einer Phase der Schwäche, knapp über dem Tiefstand des vergangenen Jahrzehnts. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...