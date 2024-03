© Foto: adobe.stock.com



Wenn man so will, nutzte die Aktie die Gunst der Stunde und sprengte ihre charttechnischen Ketten. Eine fulminante Zwischenrallye entwickelte sich und trieb die Aktie in den dreistelligen Kursbereich.Mitte März brach der Kupferpreis vielversprechend über die außerordentlich wichtige Marke von 4 US-Dollar je lb aus. Nachrichten aus China initiierten damals die Preisrallye bei dem Industriemetall. Lesen Sie hierzu auch den Kommentar "Kupfer-Superzyklus: Eine Rallye mit Hindernissen". Das Anrucken des Kupferpreises verfehlte auch bei den Produzentenaktien nicht seine Wirkung. Vor allem Southern Copper profitierte von der damaligen Gemengelage. Wenn man so will, nutzte die Aktie die Gunst der …