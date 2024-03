© Foto: Unsplash



Der Cannabis-Markt wurde in den vergangenen Jahren stark abgestraft, besitzt aber weiterhin Wachstumspotenzial. Wichtig ist jedoch eine genaue Differenzierung zwischen den verschiedenen Unternehmensgruppen. Kaum eine Branche hat in den letzten Jahren so stark an Wert verloren wie Cannabis. Während beispielsweise der deutsche Leitindex DAX seit dem 19. April 2019 mehr als 51 Prozent zulegte, fiel der EQM Global Cannabis Index um rund 90 Prozent. Doch wie konnte es dazu kommen? Gründe für die Cannabis-Talfahrt Der Hauptgrund für die drastische Korrektur war die negative Gewinnentwicklung vieler Unternehmen. So vergrößerte sich beispielsweise bei Canopy Growth (einem führenden …