Im Fondshandel an der Börse Frankfurt nutzen Anlegerinnen und Anleger deutlich gestiegene Kurse deutscher Aktienfonds häufig zum Ausstieg. Kaufinteresse besteht an Nebenwerten und internationalen Tech-Aktien.28. März 2024 FRANKFURT (Börse Frankfurt). "Wir haben überwiegend Verkäufe, das sieht nach Gewinnmitnahmen aus", berichtet Matthias Präger von der Baader Bank. Gerade bei deutschen Aktienfonds bestehe bei guten Umsätzen ein Verkaufsüberhang. "Es wird immer mal was abgegeben, aber aktuell ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...