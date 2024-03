Als Sir John Templeton 2008 verstarb, trauerte die Finanzwelt um einen ihrer Größten. Das Vermächtnis des Mannes, der ein absoluter Schnäppchenjäger war, bleibt bis heute.Man leihe sich 10.000 Dollar in einer Zeit, in der die Wirtschaft am Boden liegt, investiere dieses Geld in 104 Aktien, die alle einen Wert von einem Dollar oder weniger haben, und schaue einfach einmal, was passiert. Wenn man auf die richtigen Werte setzt, wird man damit reich. Klingt gut, oder? Fand Sir John Templeton auch - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...