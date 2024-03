Dogwifhat explodiert weiter: Kann Dogecoin20 folgen?

Während der breite Kryptomarkt in den letzten 24 Stunden um rund 0,25 Prozent fällt, gibt es auch einige Top-Gewinner. Dabei sticht insbesondere ein mittlerweile altbekannter Meme-Coin wieder heraus - dogwifhat (WIF). Mittlerweile notiert dogwifhat deutlich vor BONK als wertvollster Solana-Meme-Coin und ist zuletzt sogar in die Top 40 des Kryptomarkts vorgestoßen. Dogwifhat stieg erneut in den letzten 24 Stunden um fast 20 Prozent. Damit summieren sich die Gewinne auf Wochensicht auf mehr als 65 Prozent.

Dogwifhat wird mit 3,7 Milliarden US-Dollar bewertet - ein gigantischer Meilenstein, der ein Statement gegenüber anderen Meme-Coins ist. Denn auch das Flippening mit PEPE gelang in den letzten 24 Stunden. WIF ist damit hinter Dogecoin und Shiba Inu der zweitwertvollste Meme-Coin der Welt.

Doch welche Meme-Coins explodieren als Nächstes? Schließlich geht es im spekulativen Marktsegment für viele Anleger um den nächsten 10x Coin - und nein, dogwifhat wird sich in den nächsten Wochen nicht eben einmal verzehnfachen bei einer Bewertung von fast 4 Milliarden US-Dollar.

Ein potenziell heißer Kandidat könnte hier Dogecoin20 sein, nachdem der Presale innerhalb kürzester Zeit über 10 Millionen US-Dollar explodierte

Dogecoin20: Besser als WIF?

Die Erweiterung des Krypto-Portfolios mit kleineren Meme-Coins ist für risikoaffine Anleger Anfang 2024 das Mittel der Wahl. Denn die Marktlage spricht für kleinere Meme-Coins, die oftmals parabolisch durch die Decke getradet werden. Dogwifhat ist ein Beispiel für den jüngsten Erfolg, doch auch Dogecoin zeigte Stärke. Nun könnte mit Dogecoin20 jedoch ein Klon des erfolgreichsten Meme-Coins aller Zeiten Fantasie wecken.

Meme-Coins haben sich als eine attraktive Option für Investoren etabliert, die bereits zu Beginn des Jahres signifikante Wertzuwächse verzeichneten.

Letzte Chance bei Dogecoin20

In diesem dynamischen Umfeld möchte sich Dogecoin20 als eine Hommage positionieren und zugleich eine Evolution des ursprünglichen Dogecoin sein. Das Team setzt hier auf einen bis dato überaus erfolgreichen Presale, der weit über 10 Millionen US-Dollar einsammelte. Diese Variation verspricht eine limitierte Token-Anzahl und Staking-Belohnungen, abgegrenzt vom Vorgänger. Ferner gibt es einen symbolträchtigen Handelsstart am Dogecoin-Day, dem 20. April. Bis dahin verbleibt also die letzte Chance, DOGE20 noch zum günstigen Preis zu akkumulieren.

