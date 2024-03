Bitcoin News: Nächstes Rekordhoch? Experte benennt entscheidende Range

In den letzten 24 Stunden bewegt sich der Bitcoin Kurs tendenziell seitwärts. Nun gab es auf Wochensicht dennoch erneut eine starke Entwicklung, in welcher der Bitcoin über 8 Prozent an Wert zulegen konnte. Die jüngste Performance führte zu einem Comeback über die psychologisch wichtige Kursmarke von 70.000 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt nun bei 1,4 Billionen US-Dollar. Während das Handelsvolumen heute stark nachlässt, sieht die Ausgangslage weitgehend konstruktiv aus. Insbesondere auch ein erneut positiver Netto-Inflow via Spot-ETFs in der jüngsten Handelswoche macht Hoffnung auf das nächste Rekordhoch.

Analysten und Anleger stellen sich zunehmend die Frage, wann der Bitcoin das nächste Rekordhoch erreicht. Schließlich fehlen nun nur noch 3.000 US-Dollar, bis der Bitcoin auf das nächste ATH pumpen könnte.

Experten sehen die jüngste Situation jedoch etwas gelassener - so könnte es zunächst eine Konsolidierung geben. Top-Analysten identifizieren eine relevante Kurszone, die eher eine Seitwärtsbewegung indiziert. In dieser Range könnte der Bitcoin zunächst verharren.

Bitcoin Analyse: Diese Range ist entscheidend

The range is relatively defined on Bitcoin.



I don't believe we'll blast to $100K all of a sudden and are still following the path of the 4-year cycle, for now.



Consolidating areas at $60K support ranges, areas around ATH to be resistance.



In between chop.

Der Analyst Michael van de Poppe betrachtet die Entwicklung von Bitcoin mit einem fokussierten Blick auf den aktuellen Kursbereich. Dabei geht er nicht davon aus, dass der Preis unmittelbar auf 100.000 Dollar ansteigen wird. Stattdessen glaubt er, dass Bitcoin weiterhin einem vierjährigen Zyklus folgt. Die Konsolidierungsphasen bei einem Unterstützungsbereich von 60.000 Dollar sei stabil, während Bereiche um das Allzeithoch als Widerstandszone eingestuft werden müssen. Zwischen diesen Schlüsselbereichen erwartet der Analyst eine volatile Marktbewegung.

Ist Bitcoin besser als Gold und Immos?

Bitcoin is about to transition to the next phase

Silver & diamonds are done. Next up: gold & real estate.

Der renommierte Analyst PlanB vertritt in einem neuen Beitrag die Meinung, dass Bitcoin dabei sei, in eine neue Phase überzugehen, nachdem die wertvollste Kryptowährung bereits andere große Vermögenswerte in Bezug auf die Marktkapitalisierung übertroffen hat. Silber und Diamanten sind bereits hinter sich gelassen, nun stehen Gold und Immobilien auf der Liste. PlanB sieht in Bitcoin das bevorzugte Instrument für diese Entwicklung, hervorgehoben durch dessen algorithmisch intelligente Gestaltung, die es von traditionellen Vermögenswerten massiv unterscheidet. Diese Perspektive unterstreicht das Potenzial von Bitcoin, sich als führende Anlageklasse zu etablieren, indem es traditionelle Werte wie Gold und Immobilien möglicherweise überholt.

Dennoch scheint bei grundsätzlicher Zustimmung zu dem Bitcoin immanenten Vorteilen eines klar - das nächste Allzeithoch wird kommen. Der obige Analyst sieht hier jedoch vorerst eine Konsolidierung mit potenziellem Angriff auf das ATH. Demnach dürften Kurse über 100.000 US-Dollar weiter für die zweite Jahreshälfte 2024 und darüber hinaus vorbehalten sein.

Krypto Prognose: Mit Meme-Coins 2024 Bitcoin outperformen?

Doch nicht nur der Bitcoin sieht aktuell bullisch aus. Auch kleinere Altcoins haben in 2024 Potenzial.

Meme-Coins haben sich als dauerhafte Säulen innerhalb der digitalen Währungslandschaft bewährt. Diese spielen eine zentrale Rolle beim Aufbau von engagierten Communities, bieten Anlegern die Chance auf schnelle finanzielle Erfolge und bringen Humor und Unterhaltung in den Krypto-Space.

In letzter Zeit zeichnet sich ein neuer Trend in Form von "Send-to-Presales" ab, wobei der Meme-Coin Slothana aktuell an Momentum gewinnt. Hier haben Investoren in wenigen Tagen über 1,5 Millionen Dollar in Slothana investiert, in der Hoffnung, den viralen Erfolg seiner humorvollen Vorläufer im Krypto-Netzwerk zu wiederholen. Bereits in den ersten 48 Stunden des innovativen "Send SOL"-Vorverkaufs hat Slothana bedeutende Investitionen angezogen.

Auf der Website von Slothana wird das Faultier als Maskottchen präsentiert. Dieses Tier ist ein Symbol, das bereits das überaus erfolgreiche Projekt Slerf antrieb und Abwechlung in das von Hunde dominierte Marktsegment bringt. Slothana bietet den Kauf von $SLOTH durch einfache Überweisung von SOL an eine spezifische Wallet-Adresse an. Der Prozess wird durch ein benutzerfreundliches Widget vereinfacht, das den Austausch über eine Self-Custody-Wallet ermöglicht. Anleger erhalten aktuell für ein SOL gleich 10.000 SLOTH.

