Singapur, 29. März 2024 (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen Aohua Endoscopy, das medizinische Geräte herstellt, hat bei den kürzlich abgehaltenen Healthcare Asia Medtech Awards 2024 den Endoskopie-Produktinnovationspreis für seine Entwicklung des Aohua 4K AQ-300 Videoendoskopiesystems erhalten, das eine verbesserte endoskopische Diagnose- und Behandlungsoption bietet.Das Preisverleihungsprogramm zeichnet herausragende Medizintechnikunternehmen in Asien aus, die den Wandel des Gesundheitswesens beeinflussen, indem sie sich in den Bereichen Medizintechnik-Innovation, Dienstleistungserbringung und Patientenversorgung hervortun.Der AQ-300 ist mit einem neu entwickelten Bildverarbeitungssystem mit 4K-Bildern ausgestattet, das mehr Details mit einem größeren Farbumfang liefert, um Farben realistischer darzustellen und visuelle Fehler zu reduzieren.In Verbindung mit dem Vergrößerungsendoskop von Aohua kann das AQ-300 garantieren, dass das Bild auch bei hoher Vergrößerung klar ist. Die Auflösung auf der Objektseite kann bis zu 4 \u03bcm betragen. Die Ärzte können die verdächtigen Läsionen sichtbar machen und eine präzise Biopsie durchführen, um die Genauigkeit der Krebsfrüherkennung zu verbessern.Die optische CBI-Chromoendoskopie-Technologie des AQ-300 bietet neben der Weißlichtbeleuchtung durch die fünf LED-Lichtquellen auch vier Chromoendoskopie-Modi. Die Lösung ist in der Lage, die feinen Strukturen zu erfassen, die mit der herkömmlichen Endoskopie nur schwer zu erkennen sind.Es kann auch in der Gastroenterologie, HNO, Pulmonologie, hepatobiliären Chirurgie, Urologie und anderen klinischen Abteilungen eingesetzt werden, um eine barrierefreie Rotation zu erreichen. Es unterstützt die Anzeige von zwei Bildern, was die gleichzeitige Beobachtung desselben Ortes in den Modi mit CBI und Weißlicht ermöglicht.Das System wird über ein intelligentes Touchpanel mit einem bahnbrechenden Mensch-Maschine-Schnittstellenmodell bedient. Das intelligente Touchpanel bietet nicht nur eine Gesichtserkennung, sondern erfüllt auch die individuellen Einstellungen des Benutzers und ist in der Lage, Echtzeit-Videoströme während des Bedienvorgangs zu erfassen.Informationen zu AohuaSeit seiner Gründung 1994 hat Aohua Endoscopy technologische Innovation immer als die treibende Kraft für seine Entwicklung betrachtet. Durch kontinuierliche F&E-Investitionen und technologische Akkumulation hat das Unternehmen erfolgreich branchenführende innovative Produkte wie das 4K-Ultrahochauflösungs-Endoskopiesystem entwickelt, die die Effizienz und Genauigkeit der endoskopischen Diagnose und Behandlung erheblich verbessern.Aohua Endoscopy wurde mit dem deutschen IF Design Award, dem Red Dot Design Award und dem japanischen Good Design Award ausgezeichnet, was seine herausragende technologische Innovation und internationale Anerkennung unterstreicht.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2375021/aohua_endoscopy_aq_300_is_recognized_as_endoscopy_product_innovation_award_by_the_healthcare_asia_me.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aohua-endoscopys-aq-300-wird-von-den-healthcare-asia-medtech-awards-2024-mit-dem-endoscopy-product-innovation-award-ausgezeichnet-302103677.htmlPressekontakt:SHENYUE QIN,qin.shenyue@aohua.comOriginal-Content von: Aohua Endoscopy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174079/5746432