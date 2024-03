In Kalifornien haben die Partner einen bedeutenden Schritt in Richtung einer zukunftsweisenden Bildung unternommen, indem sie moderne Fabrikationslabore an zwei namhaften Universitäten eröffneten. Diese Labore sind mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet, die das Lernen durch praktische Erfahrungen in den Bereichen STEM fördern soll. Unter anderem bieten sie 3D-Drucker, Laserschneider und Elektronik-Arbeitsstationen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...