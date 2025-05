HOUSTON (dpa-AFX) - Der Ölkonzern Chevron dampft nach einem durch die US-Zollpolitik ausgelösten Einbruch der Ölpreise seine Aktienrückkäufe ein. Das Unternehmen werde im zweiten Quartal Aktien im Wert von rund 2,75 Milliarden US-Dollar (rund 2,4 Mrd Euro) zurückkaufen, etwa 30 Prozent weniger als im Vorquartal, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung. "Die Ölpreise haben sich verändert", sagte Finanzvorstand Eimear Bonner in einem Interview. "Der Markt scheint sich aus Angebots- und Nachfragesicht abzuschwächen."

Der Aktienrückkauf von Chevron im zweiten Quartal von 2,5 bis 3 Milliarden Dollar liege, sofern er für den Rest des Jahres beibehalten würde, noch immer im Rahmen der Jahresprognose, würde aber eine Reduzierung der letztjährigen Ausschüttung von 15,2 Milliarden Dollar bedeuten. Es sei nach wie vor "ein sehr starkes Rückkaufprogramm", sagte Bonner. Die Aktie verlor vorbörslich in den USA 1,8 Prozent.

Für die großen Ölkonzerne wird es zunehmend schwieriger, ihre Aktienrückkäufe aufrechtzuerhalten, der Preis für Brent-Rohöl ist in diesem Jahr um 17 Prozent gesunken. Die US-Zölle dürften das Nachfragewachstum nach Rohöl bremsen und die Kosten für Stahl und andere Materialien, die für die Öl- und Gasförderung benötigt werden, erhöhen. Gleichzeitig überraschte die OPEC im vergangenen Monat mit dem Plan, die Ölproduktion noch in diesem Jahr stärker als erwartet zu erhöhen.

Im ersten Quartal brach der Gewinn um rund 2 auf 3,5 Milliarden Dollar ein. Dies resultierte aus einem schwächeren Ölförder- und -verarbeitungsgeschäft sowie niedrigeren Margen für raffinierte Produkte. Im Vergleich zum Vorquartal zeigte sich hingegen wieder eine etwas bessere Entwicklung. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag über den Erwartungen der Analysten.

Die niedrigeren Ölpreise belasten die Branche. Der Umgang der Unternehmen damit ist jedoch unterschiedlich. BP und Eni etwa haben ihre Investitionsausgaben für 2025 gesenkt, während Totalenergies lieber eine höhere Nettoverschuldung in Kauf nimmt, um an seinen Wachstumsplänen festzuhalten. Shell, das am Freitag ebenfalls seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht hat, hält hingegen an seinen Ausschüttungs- und Investitionsplänen fest./nas/mne/jha/