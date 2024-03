© Foto: Unsplash



Nach einem Herbst voller Übernahmen ist es im US-Ölsektor inzwischen ruhig geworden. Doch einiges deutet auf steigende Preise hin. Der neue Smart Investor geht der Frage nach, welcher Konzern jetzt die Nase vorn hat.Die eigene Firmenpolitik sorgt für steigende Ölpreise Verdächtig ruhig ist es aktuell am Ölmarkt. Politische Konflikte und die zunehmende Zahl an Übernahmen sorgen für eine Ausgangslage, die zu deutlich steigenden Preisen führen kann. Aber selbst ohne höhere Notierungen sieht es für den US-Ölkonzern Chevron (WKN: 852552) gut aus, denn er kauft eigene Aktien zurück, zahlt ordentliche Dividenden und schluckt derzeit einen Rivalen. Übernahmekarussell Es war ein heißer Herbst am …