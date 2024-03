Dogecoin steigt: Wale treiben Preis! Ziel $0.3?

Der Dogecoin-Preis nimmt Fahrt auf, da große Investoren, oft als 'Wale' bezeichnet, verstärkt einsteigen. Dies signalisiert ein wachsendes Vertrauen in die digitale Währung. Nachdem der Preis kürzlich die Marke von $0.2 durchbrochen hat, deuten alle Anzeichen auf einen anhaltenden Aufwärtstrend hin. Eine gesunde Korrektur begleitete die aktuelle Erholung, während Wal-Akkumulationen die Erholung beschleunigten.

Die täglichen EMAs (20, 50, 100 und 200) zeigen einen Aufschwung, der eine Rallye mit hohem Momentum widerspiegelt. Besonders bemerkenswert ist das Handelsvolumen von Dogecoin in den letzten 24 Stunden, das trotz eines Rückgangs um 36 % immer noch beeindruckende $4.02 Milliarden erreichte.

Diese Entwicklungen zeichnen ein vielversprechendes Bild für die Zukunft von Dogecoin. Experten spekulieren, ob $0.3 der nächste große Meilenstein sein könnte. Dies würde eine fast 40%ige Steigerung bedeuten, ein Ziel, das angesichts des aktuellen Schwungs nicht unrealistisch erscheint.

Doch während Dogecoin beeindruckende Gewinne verzeichnet, zieht ein neuer Stern am Krypto-Himmel die Aufmerksamkeit auf sich: Dogecoin20. Trotz der fast 40%igen Steigerung von Dogecoin kündigt sich mit Dogecoin20 möglicherweise eine noch spannendere Entwicklung im Krypto-Raum an.

Jetzt alternativ in Dogecoin20 investieren!

Dogecoin Preis - Expertenanalyse

Trotz einer allgemeinen Marktkorrektur verzeichnete der Dogecoin-Preis Ende März einen beeindruckenden Anstieg. Von einem Tiefpunkt bei $0.122 schnellte der Preis um 78 % nach oben und erreichte den aktuellen Handelspreis von $0.21. Diese Entwicklung durchbrach den letzten Widerstand bei $0.2 und deutete auf ein Potenzial für eine weitergehende Erholung hin.

Parallel zur Erholung des Bitcoin-Preises von $60000, federte Dogecoin von der Unterstützung durch den 50-Tage-EMA und die 61,8 % Fibonacci-Retracement-Ebene zurück. Diese V-förmige Umkehrung, unterstützt durch einen bemerkenswerten Anstieg des Handelsvolumens, zeugt von einem Kaufinteresse mit hohem Momentum und der Begeisterung der Memecoin-Fans.

Dogecoin whales have purchased 1.40 billion $DOGE over the past two weeks, worth around $280 million! pic.twitter.com/zswuyRpuLG - Ali (@ali_charts) March 29, 2024

Renommierte Trader wie @alicharts haben festgestellt, dass Dogecoin in den letzten zwei Wochen erhebliches Interesse von Großinvestoren, den sogenannten 'Walen', auf sich gezogen hat. Diese Investoren haben rund 1,40 Milliarden DOGE akkumuliert, was einem beeindruckenden Investitionsvolumen von etwa $280 Millionen entspricht. Diese Aktivität signalisiert ein starkes Vertrauen vermögender Individuen in die zukünftige Marktentwicklung von Dogecoin.

Das Engagement dieser Großinvestoren unterstreicht die positive Marktdynamik und stärkt die Annahme, dass Dogecoin weiterhin bedeutende Marktchancen bietet.

DOGE-Preis durchbricht Widerstand mit Blick auf neue Höhen, Dogecoin20 startet durch

Am 28. März konnte der DOGE-Preis bemerkenswerterweise die Widerstandsmarke bei 0,206 US-Dollar erfolgreich durchbrechen und erreichte dabei ein beeindruckendes 28-Monats-Hoch von 0,2288 US-Dollar. Trotz eines leichten Tagesverlusts von etwa 2,4 % steht nun der Preis sehr wahrscheinlich vor der interessanten Herausforderung, die kürzlich durchbrochene Widerstandslinie, die nun als potenzielle Unterstützung dient, noch einmal zu testen. Ein wirklich stabiler Ausbruch könnte die Käufer durchaus ermutigen, als nächstes ein Ziel von 0,27 US-Dollar anzusteuern und sich anschließend mutig der Marke von 0,3 US-Dollar zu nähern.

Jetzt alternativ in Dogecoin20 investieren!

Eine umfangreiche und gründliche Chartanalyse zeigt auf, dass Dogecoin ein Abrundungsbodenmuster ausbildet, ein Indiz dafür, dass wir es hier mit einem sanften und allmählichen Übergang von einem bisherigen Abwärtstrend hin zu einem positiven Aufwärtstrend zu tun haben. Diese U-förmige Erholung, sie spricht wirklich für eine langfristige und nachhaltige Stabilität des Wertes von Dogecoin.

Es ist auch durchaus erwähnenswert, dass Dogecoin den Markt heute klar übertroffen hat, indem sein Preis um 10 % anstieg und somit die Marke von 0,21 US-Dollar hinter sich ließ.

Parallel dazu hat der als nächste Generation bezeichnete Meme-Coin Dogecoin20 in der allerersten Woche seines Vorverkaufs schon die bemerkenswerte 10-Millionen-US-Dollar-Marke durchbrochen und schaut nun mit viel Vorfreude auf seinen bevorstehenden Initial Exchange Offering (IEO) am 20. April, dem sogenannten Doge Day, entgegen.

Dogecoin20 bereitet sich vor, die Welt der Meme-Coins zu revolutionieren

Mit einem faszinierenden neuen Ansatz betritt Dogecoin20, eine innovative Weiterentwicklung des klassischen Dogecoins, das spannende Feld der digitalen Währungen. Dieser aufstrebende Stern am Meme-Coin-Himmel bringt nicht nur frischen Wind, sondern auch handfeste Vorteile und eine solide Unterstützung durch eine leidenschaftliche Community mit sich.

Das Herzstück von Dogecoin20 ist die Bewahrung des charismatischen Charmes, der Dogecoin einst an die Spitze der Popularität katapultierte. Gleichzeitig führt dieser vielversprechende Neueinsteiger bahnbrechende finanzielle Neuerungen ein, die speziell darauf abgestimmt sind, den Herausforderungen und Dynamiken des gegenwärtigen Marktes gerecht zu werden.

Dank seiner Einführung auf der Ethereum-Blockchain verspricht Dogecoin20 umfassende Erreichbarkeit und eine nahezu unbegrenzte Funktionalität. Eine besonders attraktive Innovation ist das Stake-to-Earn-Feature, das es den Besitzern von $DOGE20 ermöglicht, passive Einkünfte zu generieren. Aktuell lockt dieses Feature mit einer beeindruckenden jährlichen Rendite (APY) von 84 %, die allerdings mit der Expansion des Staking-Pools eine Anpassung erfahren dürfte.

Inzwischen haben Anleger beeindruckende 33.274.003.895 DOGE in das Staking investiert, was das enorme Interesse und die Begeisterung für diesen Coin unterstreicht.

Ein wesentlicher Vorzug von Dogecoin20 gegenüber seinem Vorgänger ist dessen limitierte Auflage. Während der ursprüngliche Dogecoin durch seine unbegrenzte Menge inflationären Tendenzen unterliegt, zeichnet sich Dogecoin20 durch die Einführung einer festen Obergrenze von 140 Milliarden Token aus, was ihn in Einklang mit dem von Satoshi Nakamoto für Bitcoin propagierten Konzept des "soliden Geldes" bringt.

Diese spannenden Charakteristika haben bereits eine Welle der Begeisterung unter Investoren sowie führenden Marktanalysten ausgelöst.

"Ein brandneuer Meme-Coin mit dem Potenzial zur 100-fachen Wertsteigerung - wird er der nächste Shiba Inu oder Dogecoin sein?", fragt sich Jacob Bury in einem seiner neuesten YouTube-Videos.

Wer jedoch ein Teil dieser aufregenden Reise sein möchte, sollte nicht zögern. Der offizielle Start von Dogecoin20 an den Börsen ist für den 20. April, bekannt als Doge Day, geplant und verspricht, ein denkwürdiges Ereignis zu werden.

Jetzt in Dogecoin20 investieren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.