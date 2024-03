Explodieren Memecoins nun wegen Ethereum-Gründer Vitalik Buterin?

Eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Kryptomarktes ist der Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin. Seinen Worten wird eine große Beachtung geschenkt, da er stark mit der Krypto-Community vernetzt ist, große Expertise hat und seine Worte bei den Coins stärkere Kursanstiege als die von Bitcoin nach sich gezogen haben. Inzwischen widmete er sich einem Kryptosektor, den die meisten vermutlich nicht für möglich gehalten hätten: die Memecoins. Warum sich auch institutionelle Investoren in diesem Bereich engagieren sowie was Vitalik für Chancen und Probleme bei den Memetoken sieht, erfahren Sie jetzt im folgenden Beitrag.

Bisherige Einflusskraft von Vitalik Buterin auf andere Kryptowährungen

Während einige den Trend und die große Aufmerksamkeit für die Memecoins nicht nachvollziehen können, sind andere wie in einer Goldrauschstimmung völlig besessen von ihnen.

Allerdings verweisen immer mehr hochkarätige Persönlichkeiten auf ein großes Potenzial der Memecoins und ihre Bedeutung für die Krypto-Community. Dies ist ein Punkt, der von einigen bisher noch übersehen wird.

Während sich zuvor bereits unter anderem Ava Labs, Binance Labs und Justin Sun im Memecoin-Sektor engagiert haben. Hat sich indessen auch Vitalik Buterin, der Mitbegründer von der größten DApp-Blockchain Ethereum positiv zu Worte gemeldet.

Dieser Faktor sollte nicht unterschätzt werden, da seine Worte aufgrund seiner Autorität, Reichweite und Expertise in der Vergangenheit tendenziell zu hohen Kursanstiegen bei den erwähnten Kryptowährungen geführt haben.

So hatte Vitalik am 29. Dezember 2022 Solana empfohlen, als der Coin von fast 250 USD auf 13,59 USD gefallen ist. Seitdem ist Solana um 1.270 % auf 186,18 USD gestiegen.

Eine weitere seiner Empfehlungen war die von Ethereum Name Service am 3. Januar, als der Coin bei 10,27 USD stand. Gerade einmal 3 Monate später stand der Coin schon bei 26,13 USD und somit 154 % höher.

Vergleicht man beide Kursentwicklungen mit der von Bitcoin in derselben Zeit, so haben die letzten Empfehlungen von Vitalik Buterin immer besser abgeschnitten als die "Kryptoleitwährung". Dies ist ein Indiz auf die tatsächliche Auswirkungskraft seiner Worte, wenn auch die Altcoins während Rallyes überdurchschnittlich stark steigen.

Ein Gegenbeweis für die bloße Korrelation zum Kryptomarkt ist hingegen Solana, da es durch den FTX-Skandal und die Verstrickungen mit der ehemals zweitgrößten Kryptobörse stark unter Druck geraten sowie einen Großteil seines Wertes verloren hat.

Zudem hat sich bei Elon Musk gezeigt, dass selbst die Worte von anderen Personen als Kryptoexperten einen großen Einfluss auf den Kursverlauf von Token haben können, so wie es bei Dogecoin der Fall war.

Vitalik Buterins positive Äußerungen über Memecoins könnten Megarallye verursachen

Laut Ansicht von Vitalik Buterin könnten Memecoins mehr als nur Spaß sein. Denn sie bieten die Chance, dass sie sich zu qualitativeren Projekten entwickeln, die dem Blockchain-Ökosystem und sogar der ganzen Welt helfen.

Der neuste Blogbeitrag von Vitalik baut auf einem Artikel des Bitcoin Magazins auf, in welchem er auf die Möglichkeit hingewiesen hatte, dass sich mit Coins auch wichtige öffentliche Projekte finanzieren ließen.

Somit könnten sich hochskalierbare Geschäftsmodelle, Märkte und Institutionen realisieren lassen, die sowohl von Unternehmen als auch von Regierungen stammen können.

Als Beispiel nannte Vitalik einen AntiCancerCoin für die Untersuchung der Erkrankung Krebs. Eine weitere seiner Ideen ist der ClimateCoin für die Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels.

Zudem wies Vitalik darauf hin, dass die Memecoins schon in der Saison zwischen den Jahren 2020 und 2021 zu einem wichtigen Thema wurden sowie in diesem Jahr eines der Hauptthemen sind. Jedoch schrieb er auch, dass sie nichts Neues und Interessantes an sich haben.

Laut Vitalik würden die Anleger erwarten, dass der Wert des Memecoins steigt, er demokratisch und offen für jeden ist und er Spaß macht. Er betont jedoch, dass Play-to-Earn-Games einkommensschwächeren Menschen geholfen haben und Memecoins somit auch etwas Gutes bewirken können.

Diese Memecoins sollten Anleger jetzt nicht aus dem Auge verlieren

Im Folgenden finden Sie einige der bekanntesten und vielversprechendsten Memecoins:

Sponge

Bei Sponge handelt es sich genau um einen solchen Memecoin, wie ihn Vitalik Buterin beschrieben hat. Denn er hat sich auf den Bereich der Kryptogames spezialisiert. Dafür ist das Projekt erst kürzlich auf die für das Gaming wesentlich besser geeignete Layer-2 Polygon migriert.

Somit können die Transaktionsgebühren bedeutend gesenkt und die Geschwindigkeit massiv gesteigert werden. Auf diese Weise lässt sich auch wirkliches On-Chain-Gaming realisieren, was möglicherweise den Sponge-Wal Justin Sun von Tron überzeugt hat.

Entwickelt wird ein Play-to-Earn-Rennspiel mit einer degenerierten Karikatur der beliebten Kultfigur SpongeBob Schwammkopf. Seit dem Start des neuen Coins am 7. Februar konnte er schon um mehr als 333 % zulegen.

Sein Ziel ist es nicht nur ein Web3-Gaming-Ökosystem aufzubauen, sondern auch die Liquidität des Memecoin-Marktes wie ein Schwamm aufzusaugen und der Community zufließen zu lassen. Diese profitiert auch von einer Staking-Rendite von 385 % pro Jahr.

Slothana

An dem Memecoin Slothana haben die Wale gefallen gefunden. Denn schon nach weniger als 3 Tagen konnte der Presale 2,97 Mio. USD erzielen. Zurückzuführen ist dies auf die Karikatur von Slerf, dessen Gründer versehentlich die Coins der Vorverkaufsinvestoren an eine Burning-Wallet gesendet und somit enorme Aufmerksamkeit erlangt hatte.

Auch Slothana hat keine Lust auf Büroarbeit und träumt mit seinen roten Augen stattdessen davon, wie er 420 USD in 420 Mio. USD verwandeln kann.

Angetrieben wird Slothana vor allem von der Einfachheit des Vorverkaufs, bei dem die Anleger zu Beginn nur ihre Solana-Coins an eine Wallet gesendet haben. Somit konnte er schon 2 Mio. USD erzielen und sich mittlerweile rasant weiterentwickeln.

Zudem verdichten sich die Gerüchte, dass hinter Slothana ein Team von Memecoin-Profis steht, das zuvor den erfolgreichen Smog gestartet hat, der zeitweise um 27.772 % zulegen konnte.

Smog

Einer der gefragtesten Memecoins in diesem Jahr war der Drache Smog, der auf der Blockchain von Solana gestartet wurde. Nach nur einem Monat hat er es unter die Top 15 der größten Memecoins geschafft und mehr als 108.720 Tokeninhaber erzielt.

Beeindruckend war auch das besonders motivierende Geschäftsmodell, welches die Nutzer über 6 Mio. Aufgaben absolvieren ließ. All dies hat das Projekt in den entscheidenden Rankings an die Spitze katapultiert.

Nach seinem beeindruckenden Start soll vermutlich in der nächsten Woche die erste Listung an einer zentralen Kryptobörse erfolgen. Dies könnte wie bei Pepe und seiner Binance-Notierung neue Rekordhochs nach sich ziehen.

Aktuell notiert er an einem soliden Widerstands-Cluster und könnte sich mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 128,8 Mio. USD noch mehr als verzehnfachen.

