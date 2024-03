Freiburg (ots) -



Viel schwerer wiegt der Verdacht, Kandidaten für die Europawahl könnten auf der Gehaltsliste des Medienunternehmens und damit auch Moskaus stehen. Mit diesem Vorwurf muss sich nun die AfD auseinandersetzen. Die tat sich bislang kaum damit hervor, Verbindungen ihres Personals nach Russland konsequent nachzugehen. Das dürfte dieses Mal nicht anders sein, zumal sich selbst der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, für Auftritte bei Voice of Europe nicht zu Schade war. Mit einem Angriff auf die Pressefreiheit hat das nichts zu tun - eine freie Presse gibt es in Reichweite Putins längst nicht mehr. Doch auch mit Geheimdienstaktionen und Sanktionen ist es nicht getan. So lange es nicht gelingt, weite Teile der Bevölkerung für russische Manipulationsversuche stärker zu sensibilisieren, so lange wird sich an deren Stoßrichtung nichts ändern: Deutschland wird ein lohnendes Ziel bleiben. https://mehr.bz/ah240331a



