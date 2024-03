Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Verbio hat auch am Donnerstag zum Ende der Woche ein Plus von 2,7 % geschafft. Die Aktie zeigt sich in Bestform. Der Titel liegt derzeit in der abgelaufenen Woche weit vorne und konnte gut 13 % verbuchen. Damit ist das Minus seit 1. Januar mit -29,6 % schon deutlich geringer geworden. Grund ist dafür wohl eine Entscheidung des Bundesrates. Der hat vor gut einer Woche [...]

