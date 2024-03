Chevron hat in Partnerschaft mit einer namhaften Bildungs- und Forschungsorganisation neue technologische Labore, sogenannte Fab Labs, an zwei historisch schwarzen Universitäten im mittleren Georgia und in Tallahassee eröffnet. Diese Einrichtungen sind mit modernsten Technologien ausgestattet, darunter 3D-Drucker, Laserschneider und Elektronikarbeitsplätze, und zielen darauf ab, Bildung und Innovation in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM) zu fördern. Durch diese strategische Partnerschaft wird der Zugang zu fortschrittlichen Fertigungswerkzeugen erweitert, die Zukunft der Arbeitswelt prägen. Die neuen Labore fungieren als Innovationszentren, die es Studierenden und der Gemeinschaft ermöglichen, kreatives Potenzial zu entfalten, wesentliche STEM-Fähigkeiten zu entwickeln und zu einer nachhaltigeren und inklusiveren Zukunft beizutragen. Das Engagement zeigt sich in der Schaffung von Bildungs- und [...]

