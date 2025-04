Wuhu, China (ots/PRNewswire) -Am 24. April 2025 stellte Chery offiziell seine neue Marke LEPAS vor und präsentierte das Debütmodell L8 bei einer globalen Einführungsveranstaltung unter dem Motto "COLORFUL LIFE, MASTERFUL DRIVE". Mehr als 800 wichtige Händler und führende Medienvertreter weltweit waren Zeugen dieses Meilensteins. LEPAS ist Cherys strategischer Eckpfeiler für "elevated positioning, enhanced value, and market growth". LEPAS ist der Wegbereiter für die Vision einer "eleganten Mobilität" und soll das zukünftige Mobilitätssystem durch intelligente Technologie und ästhetisches Design neu gestalten.Zhang Guibing, Präsident von Chery International, kündigte an, dass LEPAS innerhalb von drei Jahren fünf Modelle auf den Markt bringen wird. Die Produkteinführung beginnt mit dem segmentdefinierenden SUV L8, der im Dezember 2025 auf den Markt kommt, gefolgt von der A-class urban L6, die sich an die Großstadtelite richtet, und der agilen A0-class L4, die für stilbewusste Fahrerinnen konzipiert ist. LEPAS wird die globale Marktexpansion durch diversifizierte Strategien vorantreiben und ein weltweites Netz von 1.200 Verkaufsstellen sowie ein jährliches Produktions- und Verkaufsvolumen von 500.000 Einheiten anstreben, um so neue Wachstumsmöglichkeiten für Partner zu schaffen.Unterstützt durch Cherys globales F&E-Netzwerk und technologisches Fachwissen, baut LEPAS auf vier Grundpfeilern auf: Leopard Aesthetics Design, luxuriöser Raum, intelligente Sicherheit und Chery Super Hybrid. Das Design der LEPAS L8 ist von den muskulösen Konturen eines sprintenden Leoparden inspiriert und verbindet meisterhaft dynamische Ästhetik mit mechanischer Philosophie. Seine markanten Scheinwerfer mit vertikalen Pupillen und das minimalistische, interaktive Cockpit schaffen ein perfektes Gleichgewicht zwischen Kraft und Eleganz. Das Fahrzeug erzielt bahnbrechende Fortschritte bei intelligenten Systemen, Sicherheitsfunktionen und der Anpassungsfähigkeit an das jeweilige Szenario und erfüllt damit den doppelten Wunsch der Nutzer nach Spitzentechnologie und anspruchsvoller Ästhetik."LEPAS wird die Technologiebasis von Chery innovativ nutzen, um die Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug durch intelligente Lösungen zu revolutionieren und den Nutzern weltweit ein hochwertiges und wertorientiertes Mobilitätserlebnis zu bieten", so Zhong Wei, Deputy CEO von LEPAS. Durch die globale Expansion von LEPAS markiert Chery seine strategische Entwicklung vom Automobilhersteller zum Trendsetter im Bereich Mobility Lifestyle, der mit einem eleganten Ansatz die globale Wertschöpfungslandschaft im Automobilbereich umgestalten wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2673392/L8_LEPAS_Launch_Event.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/chery-lepas-gibt-sein-globales-debut-mit-eleganter-technologie-die-mobilitat-der-zukunft-neu-definieren-302439894.htmlPressekontakt:Zhang Tianyi,15847672664,zhangtianyi1@mychery.comOriginal-Content von: Chery Automobile Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177210/6021903