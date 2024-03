FCR Immobilien - Fragen schienen geklärt, jetzt sind Neue da. Neben einem strategiekonformen Zukauf im November letzten Jahres (Kaufland als Hauptmieter) konnte man immerhin im ersten Schritt 12 Mio EUR Zeichnungssumme der geplanten 60 Mio EUR Anleihe bis Ende November platzieren. Wenn auch mit rund 12 Mio EUR nicht unbedingt das, was man einen durchschlagenden Erfolg nennen möchte, aber sollte mit den 20 Mio EUR Rückfluss aus dem Verkauf des Golfhotels in der Toskana, den man am 8. November melden konnte, reichen, um die 30 Mio EUR in 2024 fällig werdende Anleihe zu bedienen. Und es gab ja noch ...

