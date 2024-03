Der kalifornische Pensionsfonds, einer der größten Investoren des Unterhaltungsgiganten, hat sich für einen signifikanten Wandel im Aufsichtsrat ausgesprochen. In einer der teuersten und meistbeachteten Auseinandersetzungen um die Kontrolle eines Unternehmens hat sich der Fonds für die Aufnahme von zwei Kandidaten einer aktivistischen Investmentfirma in das Gremium des bekannten Unternehmens entschieden. Die Argumentation zielt darauf ab, dass "frische Augen" auf die Leistungsfähigkeit des Rates und damit auf die gesamte Unternehmensstrategie positiv wirken würden. In einer Zeit, in der sich das Unternehmen in einer umfassenden Transformation befindet, stehen wichtige Entscheidungen über die Zukunft und Führung des Unternehmens an. Die Hauptversammlung in der nächsten Woche wird das zukünftige Bild des 12-köpfigen Rates, der die [...]

