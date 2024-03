Cognizant, ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Dienstleistungen, gab eine Verlängerung seiner strategischen Partnerschaft mit einem globalen Informations- und Analytikdienstleister bekannt. Durch die Erneuerung dieser Zusammenarbeit wird Cognizant weiterhin Cloud- und digitale Engineering-Dienste bereitstellen, um die Kundenerfahrung auf einer innovativen Rechtsrecherchelösung in den USA und Kanada zu verbessern. Dies soll durch Automatisierung, Kosteneinsparungen und beschleunigte Feature-Releases erreicht werden. Diese Entscheidung für eine fortgesetzte Kooperation basiert auf der langjährigen vertrauenswürdigen Beziehung und der gemeinsamen Vision, technologischen Fortschritt anzutreiben, wodurch die Durchsuchbarkeit rechtlicher Inhalte intuitiver und die Kundenerfahrung insgesamt gesteigert wird. Cognizant plant, etwa eine Milliarde US-Dollar in den nächsten drei Jahren in die Stärkung der generativen AI-Fähigkeiten zu investieren, um leistungsstarke, [...]

