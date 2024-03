Die Mereo BioPharma-Aktie (WKN: A2PEYJ) gehörte in den vergangenen Monaten zu den Bestperformern im Biotech-Sektor. Im letzten halben Jahr legte der Kurs des britischen Biotech-Unternehmens um über +150% zu. Was macht die Aktie von Mereo BioPharma so begehrenswert? Mereo BioPharma vorgestellt Mereo BioPharma ist ein in London ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung von Therapien für seltene Erkrankungen spezialisiert ist. ...

