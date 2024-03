XRP News: Vorsicht! Dogecoin auf Überholspur

Weiterhin mangelt es an spannenden News, die bei XRP mal wieder die volatile und explosive Kursentwicklung in Gang setzen. XRP läuft weiterhin seitwärts und konsolidiert rund um 0,63 US-Dollar. Damit beläuft sich die Marktkapitalisierung auf knapp 35 Milliarden US-Dollar und zuletzt gab es hier moderate Kursgewinne von rund 2,5 Prozent in nur einer Woche.

Doch nun könnte für die XRP-Community noch weiteres Ungemach drohen. Denn sukzessive fällt XRP weiter nach hinten. Während ein bestimmter Marktrang natürlich gar keine Bedeutung hat oder Aussagekraft über die wirklichen Chancen einer Kryptowährung bietet, zeigt die Entwicklung doch eins. Anleger präferieren andere Altcoins und XRP fällt in der Gunst weiter nach hinten. Flippt Dogecoin jetzt XRP?

Dogecoin statt XRP: Der Markt hat eine klare Meinung

Mit dem aktuellen Marktrang 6 musste XRP hier bereits zuletzt Solana den Vortritt lassen. Nach einer spektakulären Kursentwicklung von SOL scheint der Coin für XRP vorerst unerreichbar. Doch auch die nächsten Flippenings könnten bevorstehen. Während es bei USDC als Stablecoin eben nicht um die Kursentwicklung geht, sondern vielmehr eine Korrektur bei XRP bzw. eine Ausgabe weiterer Stablecoins die Marktränge verändern könnte, ist Dogecoin aktuell auf der Überholspur.

Vor wenigen Wochen dippte der wertvollste Meme-Coin der Geschichte noch kurz aus der Top 10 - doch dann kam das eindrucksvolle Comeback. Mittlerweile befindet sich der Dogecoin wieder auf Marktrang 8. Der Kurs konsolidiert über 0,21 US-Dollar und die Marktkapitalisierung liegt bei 30,4 Milliarden US-Dollar. Damit fehlen rund 4 Milliarden US-Dollar, um nicht nur USDC, sondern auch XRP zu überholen.

Umgerechnet sind es nur knapp zweistellige Kursgewinne, die Dogecoin bräuchte, wenn sich bei XRP die indizierte Seitwärtsbewegung fortsetzt. Kleinere Gewinnmitnahmen könnten hier aktuell eine Einstiegschance bieten. Denn die Trendrichtung ist klar, die Bewegung bleibt bullisch intakt.

Der Markt feiert Meme-Coins und Dogecoin wird anstelle von XRP aktuell präferiert. Wenn sich diese Dynamik fortsetzt, scheint schon nächste Woche das Flippening möglich.

Dogecoin Alternative: Ist DOGE20 besser als XRP & DOGE?

Anfang 2024 rücken Meme-Coins wieder vermehrt in das Interesse von Investoren. Ein ganzes Marktsegment zeigt relative Stärke. Unter diesen sticht auch Dogecoin20 hervor, als eine Fortsetzung des legendären Dogecoins. Dieser Meme-Coin zieht im Rahmen seines Presales besondere Aufmerksamkeit auf sich, indem er auf der kulturellen Bedeutung und dem Erfolg seines Vorgängers aufbaut, um eine eigene markante Identität zu formen. Mit einem bereits eingesammelten Kapital von über 10 Millionen US-Dollar signalisiert der Presale von Dogecoin20 ein starkes Vertrauen und eine hohe Begeisterung in der Community.

Dogecoin20 setzt sich durch ein wesentliches Merkmal von Dogecoin ab: Im Gegensatz zu Dogecoins inflationärem Konzept, das eine theoretisch unendliche Menge an Coins ermöglicht, limitiert Dogecoin20 die Anzahl seiner Tokens. Zudem führt Dogecoin20 Staking-Optionen auf der Ethereum-Blockchain ein, die Anlegern die Möglichkeit bieten, durch das Halten ein passives Einkommen zu generieren. Ergo versteht sich Dogecoin20 als eine Art Ethereum-basierte Weiterentwicklung des wertvollsten Meme-Coins. Da Dogecoin aktuell massiv Momentum ausstrahlt, könnte auch DOGE20 die Nachfrage generieren.

Die Chance, am Presale teilzunehmen, besteht noch bis zum Dogecoin-Day am 20. April, bevor der Meme-Coin in den öffentlichen Handel startet.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.