Dogwifhat Prognose: WIF vor Kursrallye auf 10 $?

Erneut sehen wir das gewohnte Bild der letzten Tage. Der breite Markt konsolidiert, ein großer weiterer Rücksetzer bleibt aus. Demgegenüber pumpen ausgewählte Meme-Coins munter weiter. Der Gewinner der letzten 24 Stunden ist in der Top 100 erneut Dogwifhat (WIF). Denn mit einem weiteren Kurssprung um rund 22 Prozent hat sich Dogwifhat auf Wochensicht bereits wieder verdoppelt.

Hier liegt die Marktkapitalisierung bei 4,5 Milliarden US-Dollar. Die WIF-Halter erfreuen sich weiterhin an steigenden Buchgewinnen. Nun befindet sich der wertvollste Solana-Meme-Coin sogar schon in der Top 30 mit einem Kurs von 4,57 US-Dollar. Kein Wunder, dass hier die Bullen bereits das Kursziel von 10 US-Dollar aufrufen.

Breaking News: Dogwifhat ($WIF) rapidly approaches a $5 billion market cap! pic.twitter.com/Tct2V8FegM - Solana Post (@SolanaNewsPost) March 30, 2024

Denn eine weitere Kursverdopplung scheint doch durchaus möglich, obgleich Dogwifhat sich damit dann auch einen Platz in der Top 20 sichern und gleichbedeutend mit Polygon bewertet wäre. Dennoch sollten Anleger die Dynamik im Meme-Coin-Space nicht unterschätzen - denn auch Dogecoin pumpte zuletzt kräftig weiter und wird mittlerweile mit über 30 Milliarden US-Dollar bewertet.

Die Outperformance gegenüber anderen Meme-Coins ist evident. Zugleich bleibt das Handelsvolumen auf den Solana-DEX hoch. Neue Liquidität wird hier dann oftmals später in führende Coins umgeschichtet, wenn Gewinne realisiert werden. Neben Solana profitiert dann davon in erster Linie auch Dogwifhat.

Dogwifhat: Einfachheit geht viral!

Dogwifhat (WIF) ist ein Meme-Coin auf der Solana-Blockchain. Dieser zelebriert die Einfachheit eines Shiba-Hundes, gekleidet in einer rosa Wollmütze. Weit entfernt von ambitionierten Visionen oder einem technologischen Anspruch verkörpert WIF die Essenz des Internet-Humors: Ein Shiba-Hund, unverkennbar ausstaffiert mit einer rosa Mütze. Der Name "dogwifhat" selbst, eine spielerische Verfremdung des Wortes "with", betont den humorvollen Ansatz. Und Einfachheit geht eben immer wieder viral.

Denn trotz - oder gerade wegen - seiner Unkompliziertheit hat dogwifhat die Herzen der Krypto-Community schnell erobert. Zuletzt konnte WIF sogar etablierte Meme-Coins wie SHIB und PEPE im täglichen Handelsvolumen hinter sich lassen. Dabei wurde dogwifhat zum Mittelpunkt eines umfassenderen Phänomen: Denn der neue Top 30 Meme-Coin inspirierte Variationen wie Apewifhat, Dogwifcat, Dogwifbag und viele andere, was einen neuen Meta-Trend in der Welt der Meme-Coins begründete.

Dogwifhat Alternative: Slothana setzt auf viralen Trend

Doch nicht nur Dogwifhat zeigt relative Stärke. Im April 2024 ziehen die Send-to-Presale-Kampagnen, ein neuer Trend in der Kryptowelt, insbesondere für risikofreudige Anleger, viel Aufmerksamkeit auf sich. Diese Art von Presales gewinnen zunehmend an Beliebtheit und Dynamik, gerade auf der Solana-Blockchain.

Ein Highlight unter diesen ist Slothana (SLOTH) - ein neuer Meme-Coin, der auf der Solana-Blockchain läuft. Kurz nach dem Start lockte Slothana Investitionen von über 3,5 Millionen Dollar an. Mit dem Charme eines entspannten Faultiers als Maskottchen strebt Slothana danach, viralen Humor in eine Steigerung des Marktwerts von 420 auf 420 Millionen Dollar umzumünzen. Slothana zeichnet sich durch eine innovative Investitionsstrategie aus: Investoren können direkt SOL an eine bestimmte Adresse senden, um SLOTH-Token zu erhalten, was den Investitionsprozess vereinfacht, indem es herkömmliche Preisschwellen umgeht.

Mehr über Slothana erfahren

Diese Methode wird durch ein benutzerfreundliches Widget auf der Hauptseite erleichtert, was den Kaufprozess weiter vereinfacht. Damit könnte SLOTH bald zum nächsten viralen Faultier-Meme-Coin aufsteigen. Kommt nach SLERF möglicherweise SLOTH? Im Gegensatz zu Dogwifhat ist SLOTH die High-Risk-Reward-Option.

Zum Slothana Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.