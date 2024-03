Der DAX (WKN: 846900) setzt seinen Rekordlauf fort. In der verkürzten Woche vor Ostern gelangen vier Allzeithochs in Serie, unter dem Strich stand ein Wochenplus von knapp 300 Punkten bzw. +1,57% auf 18.492 Punkte. Bei DAX live standen angesichts der zunehmend überhitzten Marktsituation Short-Trades an ausgewählten Marken im Fokus, die dem Trading-Club per Saldo einen schönen Gewinn einbrachten. Gute Idee, aber ausgestoppt Zu Wochenbeginn machte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...