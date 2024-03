Von der kürzlichen Korrektur beim Bitcoin ist aktuell nur noch wenig zu spüren, denn er hat sich zurück an die Marke von 70.000 US$ gekämpft. Zudem werden einige Analysten immer optimistischer für die Kryptowährung und verhängen hohe Kursziele. Ein Zeichen, dass die Rallye noch viel weiter gehen kann? Bitcoin vorgestellt Der Bitcoin, kurz BTC für Bitcoin Core, wurde am 3. Januar 2009 von Satoshi Nakamoto (Pseudonym) als Antwort auf die Finanzkrise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...