Dieser Börsenneuling begeistert mit seinen Jahreszahlen und will im militärischen Geschäft weiter zulegen. Die Aussichten für Rüstungswerte bleiben stark Vor rund sieben Wochen fuhr dieser Spezialist für Antriebstechnik und außerdem Rüstungszulieferer, auf das Börsenparkett. In dieser Woche folgte die erste Zahlenvorlage, die Firma veröffentlichte Ergebnisse für das abgelaufene Jahr. Die Papiere setzten in der Folge ihre rasante Rally fort, seit ...

