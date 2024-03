© Foto: Li Jianguo - picture alliance



Der Absatz von E-Autos stockt, der Kurs von Tesla tendiert nach unten und das Werk in Grünheide kommt nicht aus den Schlagzeilen. Grund genug für die wO-User, um die Tesla Diskussion wieder in die Top-3 zu katapultieren.Nach längerer Auszeit hat es in dieser Woche Tesla mal wieder in die Liga der Top-Diskussionen auf wallstreetONLINE geschafft. Der Grund liegt in den zuletzt schwächelnden Zulassungszahlen von E-Kraftfahrzeugen in Deutschland und der zunehmenden Skepsis gegenüber der E-Mobilität. Der Kurs von Tesla befindet sich seit gut zwei Jahren im Abwärtstrend, konnte allerdings seit seinem 10 Monatstief am 14.03. wieder um über 10% auf derzeit 167 Euro (Stand 28.03.24 12:00 Uhr) …