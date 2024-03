© Foto: picture alliance / zz/NPX/STAR MAX/IPx



Marktführer haben sich aufgrund ihrer Wettbewerbsvorteile am Markt durchgesetzt und schneiden deshalb meist überdurchschnittlich ab. "The winner takes it all. The loser's standing small." Frei übersetzt: Der Gewinner bekommt alles, die Verlierer werden zu kleinen Randfiguren, heißt es in einem ABBA-Song aus dem Jahr 1980. Zwar bezog er sich auf Beziehungen und ist bereits 44 Jahre alt, besitzt aber heute noch - auch auf die Wirtschaft und Börse bezogen - seine Gültigkeit. Denken wir nur an den deutschen Lebensmitteleinzelhandel. 2022 teilten sich die Edeka-Gruppe (Marktanteil: 25,3 Prozent), die REWE-Gruppe (Marktanteil: 21,2 Prozent), die Schwarz-Gruppe (Marktanteil: 18,3 Prozent) und …