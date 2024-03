PEPE Prognose: 4% Anstieg vor Dogecoin20 Vorverkaufsfinale

Der Pepe-Kurs hat innerhalb der letzten 24 Stunden einen bemerkenswerten Anstieg um 5,85 % erlebt, was den Handelspreis auf $0.00000786 hob. Diese positive Entwicklung im Preis spiegelt eine zunehmende Dynamik im Markt für Meme-Münzen wider.

Das Handelsvolumen verzeichnete ebenfalls einen Aufschwung um 20 %. PEPE, zusammen mit Fecth.ai (FET), führte die Liste der Top-Performer auf CoinMarketCap an. Diese herausragende Leistung wird hauptsächlich der robusten Performance des Bitcoin (BTC)-Preises zugeschrieben, der stabil über der 69.000-Dollar-Marke bleibt. Eine Fortsetzung dieses Trends könnte weitere Gewinne für Pepe nach sich ziehen, obwohl viele Händler und Analysten den Markt derzeit vorsichtig von der Seitenlinie aus beobachten, mit einer Neigung zu Short-Positionen im BTC-Bereich.

Technische Analyse des Pepe-Kurses offenbart eine Konsolidierung innerhalb eines aufsteigenden Keilmusters. Dieses Muster, das üblicherweise als Umkehrsignal in einem Aufwärtstrend angesehen wird, deutet darauf hin, dass das Angebot zunimmt und eine Trendwende möglich ist. Es zeigt das Ende einer bullischen Phase durch nahe zusammenliegende Preisspitzen und signalisiert, dass der Markt möglicherweise eine Korrektur in Betracht zieht.

Diese technische Formation, betrachtet als bärisches Muster am Ende eines Aufwärtstrends, unterstreicht die Möglichkeit einer Trendumkehr und lenkt die Aufmerksamkeit auf die zukünftige Preisentwicklung.

Pepe-Preisprognose: Konsolidierung in einem bärischen Chartmuster

Seit Wochen konsolidiert sich der Pepe-Preis um den 50 % Fibonacci-Marker bei $0.00000791. Er stößt auf horizontalen Widerstand bei $0.00000950 und findet Unterstützung durch eine aufsteigende Trendlinie, wobei sich das Kursgeschehen in einem aufsteigenden Keilmuster bewegt.

Dieses Chartmuster deutet auf eine bevorstehende Trendumkehr hin, unterstützt durch technische Indikatoren, die bereits eine Abwärtsneigung zeigen. Der Relative Strength Index (RSI) signalisiert Zurückhaltung und deutet auf eine bevorstehende Unterkreuzung seiner Signallinie hin - ein klassisches Verkaufssignal.

Zudem weisen die Histogramme des Awesome Oscillators (AO) und des Moving Average Convergence Divergence (MACD) eine Tendenz zum negativen Bereich auf, was auf einen wachsenden bärischen Trend hindeutet.

Eine Zunahme des Verkaufsdrucks könnte den Pepe-Preis unter die aufsteigende Trendlinie drücken, mit einer möglichen Unterstützung bei $0.00000656. Sollte der Pepe-Preis dieses Niveau testen, könnte er kurzzeitig darunterfallen, um Liquidität zu sammeln, bevor er wieder ansteigt.

Im ungünstigsten Fall, wenn es den Bullen nicht gelingt, eine Erholung einzuleiten, könnte der Pepe-Preis bis auf das untere Ende der Marktbreite bei $0.00000493 fallen, was einem Rückgang von etwa 37% entsprechen würde. Im Gegensatz dazu könnte eine Verstärkung des Kaufdrucks durch die Bullen den Pepe-Preis bis zum Widerstandsniveau von $0.00000950 treiben. In einem extrem bullischen Szenario könnten die Gewinne bis zum Markthöhepunkt bei $0.00001089 reichen, was einen Anstieg von rund 38% darstellen würde.

Während der Pepe-Preis sich auf einen möglichen Rückgang vorbereitet, richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger nun auf DOGE20, der vor dem erwarteten Preisanstieg eine letzte Kaufgelegenheit bietet.

Neue Chancen im Meme-Coin-Markt: Dogecoin20

In der Welt der Kryptowährungen ziehen die Preise von Meme-Coins wieder an, getrieben durch die anhaltende Stärke des Bitcoin-Kurses. Ein herausstechendes Projekt in diesem Sektor ist Dogecoin20, welches sich nach Informationen von Crypto Gains als eine der begehrtesten Meme-Münzen etabliert hat. Mit dem anstehenden Debüt auf den dezentralisierten Handelsplattformen (DEX) am 20. April, bietet Dogecoin20 Investoren kurz vor dem Launch eine letzte Teilnahmechance am Vorverkauf. Bemerkenswert ist, dass das Projekt bereits über 10 Millionen Dollar durch den Vorverkauf seiner Token eingenommen hat, welche rasch ausverkauft waren.

Dogecoin20 strebt danach, eine verbesserte Version von Dogecoin zu sein, indem es bekannte Schwächen adressiert und damit eine frische Möglichkeit für diejenigen schafft, die beim ersten Boom nicht dabei waren. Die schnelle Veräußerung der Vorverkauf-Token signalisiert eine starke Nachfrage nach der Meme-Münze. Durch die Einführung von On-Chain-Staking im Dogecoin-Ökosystem ermöglicht Dogecoin20 seinen Anlegern, ein passives Einkommen zu generieren. Diejenigen, die bereits im Vorverkauf gekauft haben, können ihre Coins staken und beginnen, Belohnungen mit einer attraktiven jährlichen Rendite (APY) von 84% zu verdienen.

Der 20. April, auch als Internationaler Doge-Tag bekannt, kurbelt jedes Jahr aufs Neue das Interesse an Meme-Coins an. Dieses Datum gilt als besonders bedeutsam, nicht zuletzt wegen der angenommenen Vorliebe von Technologie-Mogul Elon Musk dafür. Dogecoin20 nutzt diesen Schwung und präsentiert sich als vielversprechende Investitionsmöglichkeit im Meme-Coin-Bereich, indem es Anlegern nicht nur verbesserte Funktionen bietet, sondern auch die Tür zu neuen Einkommensströmen öffnet.

Sollte man jetzt in DOGE20 investieren?

Nachdem die Vorverkauf-Token nun ausverkauft sind und die harte Kapitalgrenze von 10 Millionen Dollar erreicht wurde, ist das Potenzial für exponentielles Wachstum nach dem Start unbestreitbar. Experten, darunter der Krypto-YouTuber Jacob Bury, prognostizieren ein Wachstum von bis zu 100-fach.

DOGE20 wird derzeit zu einem Preis von nur $0.00022 gehandelt und kann mit ETH, USDT oder einer Bankkarte erworben werden. Für Investoren, die hohe Gebühren im Ethereum-Netzwerk vermeiden möchten, steht auch BNB als Zahlungsoption zur Verfügung.

Interessierte Anleger sollten sich beeilen, da dies möglicherweise die letzte Chance zum Kauf ist und diese Möglichkeit jederzeit enden kann.

