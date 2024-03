Bonk steigt um 20 % - Der nächste Meme Coin, der PEPE überholt?

Das Solana-Ökosystem platzt aus allen Nähten und das ist auch den Meme Coins zu verdanken, die auf der Highspeed Blockchain alle Erwartungen übertreffen. Seit BONK im Dezember letzten Jahres den Anfang gemacht hat und als erster Solana-basierter Meme Coin eine Milliarden Dollar Bewertung erreicht hat, ist das auch schon einigen anderen Coins gelungen. Neben BOME, der für einen Anstieg auf 1,5 Milliarden Dollar nur zwei Tage gebraucht hat, ist auch Dogwifhat (WIF) explodiert und hat inzwischen sogar PEPE überholt. Kann das auch bei BONK gelingen?

BONK letzt um 20 % zu

Solana-basierte Coins dominieren den Markt. Unter den größten 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung hat in den letzten 24 Stunden kein Coin höhere Gewinne als Jupiter (JUP) eingebracht. Jupiter ist eine der größten dezentralen Kryptobörsen auf Solana. Neben JUP gehört auch Dogwifhat zu den großen Gewinnern, der seinen Wert im letzten Monat vervielfacht hat und auch BONK findet man unter den Top Gainern. In der letzten Woche ist der BONK-Kurs um mehr als 20 % gestiegen.

(BONK Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Nach dem jüngsten Anstieg von 20 % kommt BONK auf eine Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden Dollar und liegt damit nach wie vor auf Platz 6 im Meme Coin Ranking. Um an PEPE vorbei zu kommen, müsste BONK erst FLOKI überholen. Obwohl FLOKI erst kürzlich eine beeindruckende Roadmap veröffentlicht hat, geht der Trend weiter in Richtung Solana-Token, sodass Dogwifhat auch ohne entsprechende Roadmap deutlich besser performen konnte. Vom Hype um Solana könnte auch BONK profitieren, weshalb es durchaus denkbar ist, dass BONK auch FLOKI und PEPE überholen kann.

(Top Meme Coins nach Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

Auch wenn die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung in den letzten Wochen beeindruckende Renditen erzielt haben und es durchaus noch zum Machtwechsel kommen könnte, sind die großen x100 Gewinne hier nicht mehr möglich, da die Coins bereits Milliarden Dollar Bewertungen erreicht haben. Meme Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung können ihren Wert dagegen innerhalb kürzester Zeit vervielfachen. Vor allem im Solana-Ökosystem sind x100 Coins keine Seltenheit mehr und derzeit sieht es so aus, als würde mit $SLOTH bereits der nächste Token gelauncht werden, bei dem eine solche Kursexplosion bevorstehen könnte.

Ist $SLOTH die bessere Wahl als BONK?

Bei Slothana ($SLOTH) handelt es sich um einen neuen Meme Coin auf Solana, bei dem Anleger ähnlich wie bei Book of Meme (BOME) und SLERF derzeit noch die Gelegenheit haben, sich schon im Vorverkauf zu beteiligen, indem sie SOL an die auf der Website angegebene Wallet senden. Im Gegenzug erhalten Käufer vor dem Listing an den Kryptobörsen ihre $SLOTH-Token per Airdrop. Voraussetzung ist, dass die SOL von einer selbstverwalteten Wallet gesendet werden, da die Wallets von Kryptobörsen wie Coinbase oder Binance den Airdrop nicht erhalten können.

($SLOTH kaufen - Quelle: Slothana-Website)

Innerhalb von 4 Tagen haben Interessenten inzwischen SOL im Wert von mehr als 4 Millionen Dollar an die Wallet geschickt, wodurch schnell deutlich wird, dass es sich hier tatsächlich um den nächsten SLERF oder BOME handeln könnte, sodass die Chance besteht, dass frühe Käufer mit $SLOTH Renditen von tausenden Prozent erzielen können und $SLOTH der nächste große Name im Solana-Ökosystem wird.

