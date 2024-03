Krypto News: Shark Cat (SC) steigt auf Solana auf 200 Millionen Dollar - Der nächste WIF?

Das Solana-Ökosystem ist nicht mehr klein zu reden. Während man noch im letzten Bullrun darüber spekuliert hat, ob die Highspeed Blockchain dem Namen "Ethereum-Killer" gerecht werden kann, scheint es daran inzwischen keine Zweifel mehr zu geben. Nicht nur der SOL-Kurs steigt in Richtung 200 Dollar, womit sich auch Solana auf die 100 Milliarden Dollar Marke zubewegt, auch viele Coins, die auf Solana gelauncht werden, explodieren. Nach BONK haben inzwischen auch schon Book of Meme und Dogwifhat die Milliarden Dollar Marke erreicht und mit Shark Cat (SC) könnte schon der nächste Meme Coin unterwegs sein, der diese Hürde nimmt.

200 Millionen Dollar in 5 Tagen

Schon gestern hat die Nachricht eines Traders, der mit einem Investment von 1.247 Dollar mit Shark Cat über 2 Millionen Dollar gemacht hat, die Aufmerksamkeit der Krypto-Community auf sich gezogen. Da der anonyme Investor aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle SC-Token verkauft hat, ist seine Investition inzwischen noch deutlich mehr wert. Derzeit sieht es auch danach aus, als könnten daraus noch weitere Millionen werden, da der $SC-Kurs immer weiter steigt und der Meme Coin zwischenzeitlich auch die 200 Millionen Dollar Marke überschritten hat.

(Shark Cat Kursentwicklung seit dem Launch - Quelle: Dextools)

Ein Chartbild wie dieses gibt es auch bei Meme Coins, die für ihre Kursexplosionen innerhalb kürzester Zeit bekannt sind, nicht häufig zu sehen. Gerade einmal 5 Tage ist es her, dass der Coin gelauncht wurde und inzwischen liegt die Bewertung bei knapp 200 Millionen Dollar. Das macht einmal mehr deutlich, dass Meme Coins, die auf Solana basieren, die Milliarden Dollar Marke deutlich schneller knacken können, als es auf Ethereum möglich ist. PEPE war der schnellste Coin, dem das auf Ethereum gelungen ist.

Bei PEPE waren es fünf Wochen, bis die Milliarden Dollar Marke überschritten wurde, während die aktuellen Entwicklungen bei Shark Cat darauf hindeuten, dass dieser Meilenstein schon in der zweiten Woche erreicht werden könnte. Milliarden Dollar Meme Coins sind inzwischen fast schon keine Seltenheit mehr auf Solana und neben Shark Cat positioniert sich inzwischen auch Slothana für eine solche Rallye.

Kann Slothana Shark Cat outperformen?

Neben Meme Coins wie Dogwifhat und Bonk, um die nach einigen Monaten ein Hype ausgebrochen ist, gibt es vereinzelt auch Fälle, die direkt beim Start abheben - vor allem im Solana-Ökosystem. Während Shark Cat auch schon am fünften Tag auf über 200 Millionen Dollar gestiegen ist, hat Book of Meme (BOME) schon nach zwei Tagen eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden Dollar erreicht und auch SLERF hat direkt nach dem Start Bewertungen von hunderten Millionen Dollar erreicht.

Allerdings hat es bei BOME und SLERF einen kurzen Vorverkauf gegeben, sodass diejenigen, die daran teilgenommen haben, innerhalb kürzester Zeit Renditen von zehntausenden Prozent erzielen konnten. Mit Sltohana ($SLOTH) gibt es nun erneut einen Vorverkauf, bei dem derzeit alles auf eine ähnliche Kursexplosion nach dem Launch hindeutet.

(Slothana Token-Vorverkauf - Quelle: Slothana-Website)

Wenige Tage nach der Ankündigung, dass die Entwickler den $SLOTH Coin launchen wollen, haben Interessenten bereits SOL im Wert von über 4 Millionen Dollar an die Wallet transferiert, um am Vorverkauf teilzunehmen. Der Presale läuft noch und wenn es gelingen sollte, die Erfolg von BOME und SLERF zu reproduzieren, würde das für diejenigen, die bereits im Vorverkauf einsteigen, wieder Renditen von zehntausenden Prozent bedeuten.

Um sich am Presale zu beteiligen, können Interessenten SOL an die auf der Website angegebene Wallet überweisen und erhalten dafür $SLOTH-Token als Airdrop, noch bevor diese an den Kryptobörsen gelistet werden. Wichtig ist dabei, dass die SOL von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom versendet werden, da man an die Wallets von Kryptobörsen wie Binance oder Coinbase keine Airdrops senden kann.

