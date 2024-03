Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Eine unglückliche Performance legt dieser Tage das Unternehmen Nel Asa an den Aktienmärkten hin. Es ging vor der Osterpause zwar in einer Woche nur um -1 % nach unten. Dennoch zeigen sich die Märkte deshalb enttäuscht, weil die Aktie derzeit nicht in der Lage ist, glaubhaft zu machen, dass sie neue Umsatzerwartungen tatsächlich unterfüttern könnte. [...]

