Die Turbulenzen zu Wochenbeginn haben auch den Kryptomarkt schwer belastet. Mit den Kursen von Bitcoin und Co gingen auch die Aktien von Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind, auf Tauchstation. Die Papiere von Coinbase wurden dabei mit einem dicken Plus, aber dennoch unglücklich ausgestoppt. Sollten Anleger gleich wieder einsteigen?Nachdem die Coinbase-Aktie bereits vor einer Woche unter den Rezessionsängsten in den USA gelitten hatte, ist sie zu Wochenbeginn im Sog des Gesamtmarkts heftig ...

