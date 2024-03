Krypto News: 3 neue Coins können laut Experten 100x steigen

Bitcoin könnte sich im besten Fall bis Anfang 2025 verdreifachen, allerdings gibt es auch andere Kryptowährungen, die in derselben Zeit wesentlich mehr zulegen können. Insbesondere neuere Coins bieten aufgrund ihrer niedrigen Bewertungen und ihres hohen Wachstumspotenzials in der Regel steilere Kursanstiege. Einige von ihnen können sich sogar verhundertfachen. Dafür sollten sie jedoch besonders innovativ sein und aktuelle Trends gut erkennen. Experten haben dabei vor allem die folgenden 3 Coins verstärkt hervorgehoben, die 100x erreichen können. Erfahren Sie jetzt noch vor den meisten anderen von ihnen, um noch vor der ersten Listung in sie zu investieren und von Vorverkaufsboni zu profitieren!

Slothana

Nach den faszinierenden Anstiegen der Solana-Memecoins BOME und SLERF baut nun auch Slothana auf deren Erfolgsmodell auf, dass sich primär durch Simplizität und Gleichheit auszeichnet. Anstelle einer ausgeschmückten Website gibt es stattdessen nur die Möglichkeit, dass man die Coins an eine Solana-Wallet sendet, um anschließend einen Teil des AirDrops zu erhalten.

Dieses faire Konzept mit gleichen Bedingungen konnte in letzter Zeit viele Memecoin-Trader überzeugen und hat Slothana nach nur 2 Tagen bereits 2 Mio. USD eingebracht. Zudem hat sich das Projekt kontinuierlich weiterentwickelt, da es mittlerweile ein Presale-Widget auf der Website gibt, welches einen leichteren Kauf ermöglicht. Ein Grund für die hohe Nachfrage liegt auch an den großen Erfolgen der Solana-Memecoins, die schnell Marktkapitalisierungen in Milliardenhöhe erreicht haben.

Inspiriert wurde Slothana von dem Faultier-Memecoin Slerf, von dem die Investments aus dem Presale aufgrund des leichtfertigen Umgangs des Gründers versehentlich an eine Burning-Wallet gesendet wurden. Im Unterschied zu diesem müssen sich Anleger beim optimierten Slothana keine Sorgen über einen Verlust ihres Vermögens durch ein Burning machen.

Laut Gerüchten wurde Slothana von dem professionellen Team gestartet, welches hinter dem erfolgreichen und besonders viralen Memecoin Smog steht. Dieser hat nach nur einem Monat mehr als 100.000 Tokeninhaber, 6 Mio. Community-Aufgaben und ein Kursplus von bis zu 27.721 % erreicht.

Seit dem Beginn des Vorverkaufs hat Slothana das beeindruckende Vorverkaufstempo von 1 Mio. USD pro Tag halten und teilweise sogar übertreffen können. Fortan sind jedoch nicht mehr viele Coins im Presale-Angebot verfügbar, sodass sie bei der hohen Nachfrage vermutlich schnell vergriffen sind. Daher werden viele Anleger vermutlich zu spät kommen und erst beim Listing kaufen können, was für hohe Kursanstiege sorgen könnte.

5thScape

Das enorme Potenzial von Virtual Reality (VR) hält in immer mehr Bereiche Einzug, wie Gaming, Filme, Bildung, Medizin, Einzelhandel, Architektur, Tourismus, soziale Interaktionen und mehr. Dieses revolutionäre Potenzial hat auch das Team von 5thScape erkannt und mit den Vorteilen der Blockchain kombiniert, um ein von Fiatwährungen unabhängiges, dezentrales VR-Ökosystem zu erschaffen.

Die Mission des Teams liegt dabei in der Einleitung eines neuen Standards der Hypervisualisierung. Mit ihr sollen noch überzeugendere und immersivere Erfahrungen in den virtuellen Welten ermöglicht werden. Um diese zu realisieren, werden nicht nur neuartige VR-Inhalte, sondern auch fortschrittlichste VR-Geräte entwickelt, wie das Headset und der Swiftscape-Stuhl.

Aufgrund dieses vielseitigen Ansatzes kann es sich auch von anderen Kryptowährungen abheben, die meist nur digitale Produkte anbieten. Im Gegensatz dazu werden mit 5thScape unterschiedlichste Einnahmeströme aufgebaut, welche die Risiken minimieren und die Chancen maximieren können. Zudem wird auch auf das enorme Skalierungspotenzial anderer Branchen verwiesen.

Besonders interessant wird das VR-Ökosystem von 5thScape durch die Einbindung von Dritten. Denn auch andere Entwickler können ihre Angebote auf der Plattform bereitstellen, um somit Belohnungen in der nativen Kryptowährung $5SCAPE zu verdienen. Auf diese Weise kann das Projekt wesentlich leichter skalieren, da es mit weniger Entwicklungskosten schneller vielfältigere Resultate erzielen kann.

Bereits unmittelbar nach dem Start haben sich die Wale auf 5thScape gestürzt und teilweise Coins für mehr als 27.000 USD pro Person gekauft. Schon jetzt wurden somit mehr als 3,13 Mio. USD eingeworben. Noch können sich Investoren Buchgewinne durch Preisanhebungen von bis zu 303,23 % sichern, später wird es auch eine Staking-Rendite geben. Sollte der wesentlich nützlichere $5SCAPE-Coin Dogecoin schlagen, sind weitere 688x möglich.

eTukTuk

Umwelt- und Klimaschutz spielen nicht nur im Bereich der Elektromobilität eine immer wichtigere Rolle, sondern auch bei den ESG-Investments. Während Kryptowährungen eher einen umwelt- und klimaschädlichen Ruf haben, beweist eTukTuk mit seinem diversifizierten Geschäftsmodell eindrucksvoll, dass es auch anders geht.

Es nutzt eine besonders energieeffiziente Blockchain, um sein innovatives Geschäftsmodell zu realisieren und den Nutzern besondere Anreize zu bieten. Angefangen von der Finanzierung der über 5 Jahre ausgereiften und patentierten Technologie über die Schaffung von Arbeitsplätzen für Fahrer bis hin zur Bereitstellung von Taxis und passiven Einnahmequellen.

Ein Kernelement stellen die eTukTuks dar, welche regional produziert werden, um somit Umwelt und Klima bestmöglich zu schützen. Durch innovative Ansätze können die Produktionskosten im Vergleich zu Verbrennungsmotoren um 78 % reduziert und die Batterien 8 Jahre verwendet werden, was für eine schnelle und bedeutende Verbreitung sorgen dürfte. Insgesamt gibt es 270 Mio. Tuk Tuks und der Ausbau der Elektromobilität soll bis 2030 jährlich um 18,2 % wachsen.

Jedoch verfolgt eTukTuk einen holistischen Ansatz, bei dem neben den Fahrzeugen auch noch Ladestationen und Stromherstellung hinzukommen. Mithilfe von künstlichen Intelligenzen soll für eine wirtschaftlich optimale Platzierung gesorgt werden. Durch die Nutzung von Solarstrom ist ein möglichst klima- und umweltfreundliches Laden geplant. Schon jetzt gibt es für den Ausbau des Ladenetzes Partnerschaften wie mit der Regierung von Sri Lanka.

Über den Vorverkauf von eTukTuk können die Coins noch für 0,029 USD im Vorverkaufsangebot gekauft werden. Bis zum Abschluss des Presales sind durch die Preiserhöhungen noch vor der ersten Listung Buchgewinne von fast 14 % möglich. Darüber hinaus erhalten Anleger schon die Staking-Belohnungen von 101 % des Investmentbetrages pro Jahr. Sofern eTukTuk nur die Marktkapitalisierung des Memecoins DOGE erreicht, wäre dies schon ein Gewinn von 1.534x.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.