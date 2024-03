© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto



Sollten Investoren ein klassisches 60/40-Portfolio mit Aktien und Anleihen lieber anpassen und Bitcoin mit aufnehmen? Was das bedeuten würde.Das "60/40-Portfolio" gilt seit langem als verlässliche Richtschnur für Anleger mit mittlerem Risiko - eine Allokation von 60 Prozent in Aktien für das Kapitalwachstum und von 40 Prozent in festverzinslichen Wertpapieren zur Risikominderung. Im Laufe der Jahre haben viele Anleger versucht, eine Alternative dazu zu finden. Ist es an der Zeit, 55 Prozent in Aktien, 40 Prozent in Anleihen und 5 Prozent in Bitcoin zu investieren? Diese Möglichkeit haben Alex Saunders und David Glass von Citigroup genauer unter die Lupe genommen. Die Einführung der …