Nach Charlie Munger verliert die Börsenwelt einen weiteren Giganten. Daniel Kahneman ist verstorben. Seit Milton Friedman hat wohl kein Wirtschaftsnobelpreisträger seine Ehrung so verdient wie er. Kahnemans Spezialgebiet ist die Börsenpsychologie, die Behavioral Finance und Emotionen bestimmen die Kurse.Die menschliche Natur wurde von der Evolution auf das Überleben konditioniert. Treffen wir in freier Wildbahn auf ein Tier, reagieren wird instinktiv. Es bleibt keine Zeit für lange Überlegungen, ob es sich um Beute handelt oder wir die Beute sind. An der Börse sind die ersten Instinkte ...

