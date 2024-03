Wochenausblick - April fängt nach Ostern ruhig an

Werbung







Dieses Jahr erreichen die wichtigen Indizes fast wöchentlich neue Allzeithochs. In der Daily Trading Newsletter der vergangenen Woche wies unser Leiter der technischen Analyse Jörg Scherer bereits darauf hin, dass die Tage nach dem Osterfest aus Börsensicht auch ganz besonders sind. Gemeinsam mit euch möchten wir uns die wichtigsten Events dieser Woche anschauen.



Montag:



Die besagte Nach-Osterwoche startet mit einem Feiertag in manchen europäischen Ländern. Viele Börsen werden geschlossen sein, deswegen kommen die ersten interessanten Nachrichten am Nachmittag. Um 16:00 Uhr werden die Geschäftsbedingungen des verarbeitenden Gewerbes in den USA veröffentlicht. Darüber hinaus erreichen uns die Quartalszahlen von PHV Corp., der Muttergesellschaft von Calvin Klein und Tommy Hilfiger.









Dienstag:



Auch am Dienstag stehen noch keine größeren Ereignisse an. Den Höhepunkt für die meisten stellt vermutlich die Veröffentlichung des deutschen monatlichen und jährlichen Verbraucherpreisindex dar. Die Daten hierzu erreichen uns um 14:00 Uhr. Zusätzlich dazu werden die Zahlen von der amerikanischen Firma Paychex bekannt gegeben, die sich auf das Outsourcing von Dienstleistungen bei Betreiben spezialisiert.













Mittwoch:



Am Mittwoch werden die spannende Nachrichten ein bisschen früher starten. Um 11:00 Uhr erwarten wir den jährlichen und monatlichen Verbraucherpreisindex der EuroZone. Von der anderen Seite des Teiches erhalten wir die Resultate vom bekannten Textilunternehmen Levi Strauss & Co.







Donnerstag:



Am Donnerstag wird es im deutschsprachigen Raum spannend sein. Früh um 08:30 Uhr wird der Verbraucherpreisindex der Schweiz veröffentlicht. Außerdem bekommen wir den Jahresbericht vom deutschen Finanzdienstleister und Leasing-Experte Grenke AG. Genau wie am Mittwoch wird um 11:00 Uhr der Erzeugerpreisindex von der EuroZone übermittelt. Dieser misst die durchschnittliche Preisveränderung von Rohstoffen, welche von den Produzenten der Eurozone gekauft wurden.







Freitag:



Am letzten Tag der Handelswoche werden vor allem die Wirtschaftsnachrichten wichtig sein. Die Änderungen im Einzelhandelssektor im Euroraum werden gegen 11:00 Uhr bekannt gegeben. Außerdem wird das US Department of Labor um 14:30 Uhr für die Bekanntgabe der Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft zuständig sein.



