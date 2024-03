© Foto: adobe.stock.com



Wie nachhaltig das Interesse ist, bleibt zwar noch abzuwarten, doch der Sektor hat nunmehr die Chance, nach den Monaten bzw. Jahren des Niedergangs die langfristige Trendwende zu vollziehen.Der Cannabis-Sektor ist zu neuem Leben erwacht. Tummelten sich bis vor wenigen Wochen nur die ganz hartgesottenen Anleger im Sektor, hat das jüngste Kursfeuerwerk Cannabis-Aktien wieder in den Fokus des sogenannten Mainstreams gerückt. Erholung in entscheidender Phase Äußerungen der US-Vizepräsidentin Harris sowie die Billigung des Cannabis-Gesetzes im deutschen Bundesrat am 22. März waren die beiden entscheidenden Ereignisse, die den im Dornröschenschlaf schlummernden Cannabis-Sektor wachküssten. Lesen …