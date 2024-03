Bitcoin, Ethereum und Co haben die Art und Weise, wie wir bezahlen und wie wir unser Vermögen aufbewahren, grundlegend verändert. Umso passender kommt jetzt das "Krypto-Kompendium" von Börsenurgestein Gerd Weger, der damit alle brennenden Fragen rund um Kryptowährungen beantwortet. Er ist seit Jahrzehnten erfolgreich an den Märkten aktiv und vielen Börsianern als Kolumnist der €uro am Sonntag, als Betreiber des legendären "Millionendepots" oder als Krypto-Experte ein Begriff: Gerd Weger. Der Börsenveteran ...

Den vollständigen Artikel lesen ...