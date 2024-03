Solana (SOL) steigt auf 200 Dollar - Lohnt sich der Einstieg noch?

Während bei Bitcoin Stillstand herrscht, machen auch die 10 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung keine großen Sprünge. Bei Solana hat allerdings schon ein Plus von 3 % gereicht, um den Kurs auf 200 Dollar zu heben. Inzwischen notiert SOL wieder knapp darunter, aber die Chancen stehen gut, dass es im Laufe der nächsten Woche noch deutlich über die 200 Dollar Marke hinausgeht. Auch wenn einige Anleger das Gefühl haben, dass sie die große Rallye bereits verpasst haben, kann der Ethereum-Killer von hier aus noch deutlich höher steigen.

1.000 Dollar Kursziel?

Gerade einmal 15 Monate ist es her, dass der SOL-Kurs unter die 10 Dollar Marke gefallen ist und viele vom endgültigen Aus der Highspeed Blockchain gesprochen haben. Davon will man heute nicht mehr wissen. Nach einer Rallye von weit mehr als 1.000 % im letzten Jahr, hat SOL auch heuer schon ordentlich zugelegt und Analysten erwarten, dass hier noch lange nicht Schluss ist.

(SOL Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten - Quelle: Coinmarkecap)

Die Transaktionsgebühren auf Ethereum steigen wieder und können oft mehr als 100 Dollar betragen, wenn der Kurs noch weiter steigt, sogar noch deutlich mehr. Während Solana im letzten Bullrun noch für viele keine Alternative war, da die Blockchain so oft stillgestanden hat, hat es im letzten Jahr nur noch einen Ausfall gegeben, weshalb inzwischen immer mehr Entwickler und User von Ethereum auf Solana umsatteln.

Das hat zu einer Kettenreaktion geführt, bei der der auf Solana immer erfolgreichere und größere Projekte gelauncht werden, die wiederum viel Transaktions- und Handelsvolumen auf die Blockchain bringen, was Investoren veranlasst, auch weiterhin auf Solana zu setzen und den Kurs weiter steigen lässt.

(Solana On-Chain-Daten - Quelle: The Block)

Inzwischen haben zahlreiche große Unternehmen mit Solana Partnerschaften angestrebt und es sieht schon fast danach aus, als könnte die Blockchain dem Namen "Ethereum-Killer" doch noch gerecht werden. Das würde auch einen Anstieg auf eine ähnlich hohe Marktkapitalisierung rechtfertigen, weshalb ein Kursziel von 1.000 Dollar bei Solana durchaus denkbar ist. Nicht zuletzt tragen auch Milliarden Dollar Meme Coins wie Dogwifhat (WIF) und Bonk dazu bei, dass das Solana-Ökosystem wächst und mit Slothana (SLOTH) könnte bereits der nächste Milliarden Dollar Meme Coin in den Startlöchern stehen.

Slothana: 5 Millionen Dollar in 5 Tagen

Bei Slothana ($SLOTH) handelt es sich um einen neuen Meme Coin, bei dem es ähnlich wie bei Book of Meme oder Slerf vorher einen Presale gibt, bei dem Interessenten SOL an die Wallet der Entwickler senden können, um $SLOTH-Token direkt beim Launch als Airdrop zu erhalten, noch bevor diese an den Kryptobörsen gelistet werden. Kommt es beim Handelsstart zur Kursexplosion, würde das für frühe Käufer extrem hohe Gewinne bedeuten. Gelingt es, den Erfolg von BOME oder SLERF zu reproduzieren, könnten Käufer aus dem Presale ihr Kapital mehr als verhundertfachen.

(SLOTH kaufen - Quelle: Slothana-Website)

Der Vorverkauf läuft erst seit 5 Tagen und die Tatsache, dass Investoren in dieser Zeit schon SOL im Wert von 5 Millionen Dollar an die Wallet geschickt haben, macht schnell deutlich, dass es sich hier tatsächlich um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte. Wer sich am Vorverkauf beteiligen möchte, sollte unbedingt beachten, dass die SOL von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom gesendet werden, da die Wallets der Kryptobörsen den $SLOTH-Airdrop nicht erhalten können.

