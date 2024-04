© Foto: J. David Ake/AP



Der Ostermontag ist in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag und Börsenfeiertag. In den verschiedenen Ländern der Welt gelten jedoch unterschiedliche Regelungen. Welche Börsen haben heute geöffnet, welche geschlossen? An Börsenfeiertagen findet kein Handel mit Aktien und Anleihen statt. Während in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und im übrigen Europa am Ostermontag kein Handel an den Börsen stattfindet, sind die meisten US-Börsen (Nasdaq und New York Stock Exchange) geöffnet. Allerdings können an deutschen Börsenfeiertagen bei den meisten Brokern keine Orders für ausländische Handelsplätze aufgegeben werden. Dies gilt auch dann, wenn an diesem Tag im Ausland kein …