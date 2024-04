Amsterdam (ots/PRNewswire) -Bybit (https://www.bybit.com/nl-NL/), eine der drei weltweit führenden Krypto-Börsen nach Handelsvolumen, gibt heute stolz den Start ihrer regulierten Plattform für digitale Vermögenswerte - Bybit.nl (http://bybit.nl/) - in den Niederlanden bekannt.Dieser strategische Schritt ist das Ergebnis des kontinuierlichen Engagements von Bybit, den Nutzern erstklassige Dienstleistungen zu bieten und gleichzeitig die regulatorischen Richtlinien einzuhalten. Bybit hat seine Partnerschaft mit SATOS im Juni 2023 gefestigt und damit den Grundstein für die heutige spannende Ankündigung gelegt. Unter Nutzung des guten Rufs von SATOS und der fast zehnjährigen Erfahrung in der Branche will Bybit eine vertrauenswürdige Handelsumgebung für niederländische Nutzer schaffen und eine breite Palette von Finanzprodukten und Handelsinstrumenten anbieten.Die wichtigsten Vorteile für niederländische Nutzer unter Bybit Powered by SATOS:1. Vielseitige Plattform und erweiterte Handelswerkzeuge: Die neue, lokal regulierte Plattform bietet niederländischen Nutzern Zugang zu einer vielseitigen Palette von Finanzprodukten, Bildungsressourcen und fortschrittlichen Handelsinstrumenten, die ihnen einen einfachen und effizienten Handel ermöglichen.2. Lokale Unterstützung und Engagement in der Gemeinschaft: Bybit hat es sich zur Aufgabe gemacht, der niederländischen Krypto-Community maßgeschneiderte Unterstützung zu bieten und durch Gemeinschaftsinitiativen die Zusammenarbeit und Innovation zu fördern.3. Gateway zu Bybit Web3 Merkmale: Niederländische Nutzer erhalten Zugang zu aufregenden neuen Funktionen von Bybit Web3, einschließlich der Web3 Wallet und der Airdrop Arcade, und verbessern damit ihre gesamte Krypto-Erfahrung in der Web3 Community.Durch unsere Partnerschaft mit SATOS können niederländische Nutzer mühelos Geld ein- und auszahlen, mit über 300 Paaren handeln und von verbesserten Sicherheitsmaßnahmen für ihre Kryptowährungen profitieren. SATOS, das von der niederländischen Nationalbank überwacht wird, garantiert seinen Nutzern ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit."Wir freuen uns sehr, unsere regulierte Plattform für digitale Vermögenswerte in den Niederlanden zu starten und damit unser Engagement für die Nutzer bei gleichzeitiger Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu unterstreichen", sagte Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit. "Durch unsere Partnerschaft mit SATOS wollen wir den niederländischen Nutzern ein sicheres und nahtloses Handelserlebnis bieten, das von branchenführenden Sicherheitsmaßnahmen und einem beispiellosen Support unterstützt wird."Bybit TheCryptoArkInformationen zu Bybit Powered by SATOSIm Juni 2023 ging Bybit eine strategische Allianz mit SATOS ein, einem der ältesten Krypto-Dienstleister, der seit 2013 in den Niederlanden und Belgien tätig ist. Diese Partnerschaft ist ein Beweis für unser Engagement, unseren Nutzern die besten Dienste im Einklang mit den regulatorischen Richtlinien zu bieten und die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Dienste für unsere Nutzer zu gewährleisten.Informationen zu BybitBybit ist eine der drei größten Kryptowährungsbörsen der Welt nach Volumen mit 25 Millionen Nutzern. Bybit wurde 2018 gegründet und bietet eine professionelle Plattform, auf der Krypto-Investoren und -Händler eine ultraschnelle Matching-Engine, einen 24/7-Kundenservice und einen mehrsprachigen Gemeinschafts-Support finden. Bybit ist ein stolzer Partner des amtierenden Konstrukteurs- und Fahrer-Champions der Formel 1: dem Oracle Red Bull Racing Team.Weitere Informationen über Bybit finden Sie unter Bybit Press (https://www.bybit.com/en/press).Kontakt für Medienanfragen:media@bybit.comFür weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website: https://www.bybit.comFür Aktualisierungen folgen Sie bitte: Gemeinschaften und den sozialen Medien von BybitDiscord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | YoutubeLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2311704/Bybit_Satos_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bybit-powered-by-satos-startet-in-den-niederlanden-eine-regulierte-plattform-fur-digitale-vermogenswerte-302104289.htmlOriginal-Content von: Bybit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097325/100917604