David Dietze von Peapack Private Wealth Management sieht in der hohen Bewertung der Nvidia-Aktie ein Risiko und rät zu Vorsicht. Er nennt seine 4 Alternativen.Inmitten des Booms um künstliche Intelligenz (KI) hat Nvidia mit einem Aktienanstieg von deutlich über 200 Prozent im Jahr 2023 die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, doch nicht alle Investoren sind überzeugt. Dietze bevorzugt stattdessen, wie CNBC berichtet, Aktien mit vernünftigeren Bewertungen in Sektoren wie Pharma, Immobilien, Energie und Finanzen. Er hebt Pfizer hervor, besonders nach der Übernahme von Seagen, und sieht in der Konzentration auf Krebsmedikamente ein großes Wachstumspotenzial. Trotz Herausforderungen in 2023 bleibt …